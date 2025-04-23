وزير الزراعة: أراضي لصغار منتجي نباتات الزينة ومعرض دائم لدعمهم

قال المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة، إن الدولة بدأت تفتح المجال أمام صغار منتجي نباتات الزينة، من خلال إتاحة أراضٍ غير مستغلة ومراكز أبحاث زراعية لإنشاء مشاتل صغيرة، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون مع القطاع الخاص تضمن عدالة التوزيع وتحقيق عوائد اقتصادية للوزارة والمستثمرين معًا.

وشدد الوزير على أن الزراعة أصبحت تُدار برؤية اقتصادية هدفها تحقيق الاستدامة ودخول عملة صعبة للبلاد، موضحًا أن فدانًا واحدًا لمشتل جيد يمكن أن يحقق إنتاجية تعادل 20 فدانًا من المحاصيل التقليدية.

وأضاف فاروق، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الوزارة قررت إقامة معرض الزهور في المتحف الزراعي بشكل دائم، مع تخفيض إيجار المساحات بنسبة 50% خلال المرحلة الحالية دعمًا للمشاركين، خاصة المشاتل الصغيرة، مشيرًا إلى أن المعرض سيتم تمديده إلى شهرين، ليغطي فترة عيد الأضحى، مع دراسة إقامة معرض مشابه بمدينة العلمين الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأوضح الوزير أن هناك خطة لتحويل المتحف الزراعي إلى مركز دائم لنباتات الزينة، من خلال إضافة متحف متخصص داخل المتحف الحالي، ليكون بجوار متاحف القطن والمقتنيات الزراعية، مؤكدًا أن المتحف سيصبح وجهة ثقافية وتاريخية وزراعية متكاملة، كما يجري حاليًا بحث الاستفادة من المساحات غير المستغلة داخله، بالتنسيق مع رئيس الوزراء، لتحويلها إلى أماكن عرض وإنتاج.