في مباراة بيسبول.. لحظة سقوط مشجع أمريكي من المدرجات احتفالا بفريقه (فيديو)

واقعة مأساوية شهدها أحد الملاعب في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، إذ سقط مشجع من المدرجات إلى أرض الملعب، في إحدى مباريات البيسبول بين فريقي بيتسبرج بايرتس وشيكاجو كابس، وفقا لصحيفة ذا صن.

وأظهر مقطع فيديو التقط من موقع الحادث، لحظة وقوف الرجل المفاجئ وسقوطه فوق مدرجات الملعب، في مشهد مروع أثار ذهول الحضور، وأكدت شرطة بيتسبرج صباح الخميس أن المشجع، الذي لم يتم الكشف عن هويته، يرقد في المستشفى في حالة حرجة.

أحد الحاضرين: الرجل كان بحالة غير متزنة

ووفقًا لرواية أحد الحاضرين، كان الرجل بحالة غير متزنة، و قفز من مقعده بحماس عقب فرحة بهدف لفريفه، لكنه فقد توازنه وسقط من على الحافة، نافيًا وجود أي دفع متعمد من أحد.

وكان الرجل بصحبة ثلاثة من أصدقائه، وأفاد الشهود أن أحدهم اندفع نحو أرضية الملعب عقب الواقعة، وقد نُقل المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة وهو يعاني من كسر في الجمجمة.

المسعفون يهرعون نحول المشجع

الحادث تسبب في توقف المباراة خلال الشوط السابع، حيث هرع المسعفون إلى أرضية الملعب لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وظهر التأثر واضحًا على اللاعبين الذين انحنوا انتظارًا لنقله من أرض الملعب.

من جانبه، توجه مدير فريق بيتسبرج بايرتس، ديريك شيلتون، بالشكر للطاقم الطبي على سرعة استجابتهم، قائلاً: «رؤية شخص يسقط ثم يظل بلا حراك، حتى من مسافة 350 قدمًا، أمر مفزع للغاية.. إنه مشهد مؤلم بحق».