كيف تحولت أحزان المشجع الصغير لفريق مانشستر يونايتد إلى فرحة في 5 دقائق؟

كتب - إسراء عبد العزيز

في عالم كرة القدم، هناك لحظات لا تنسى، لقطات تسجل مشاعر تلامس القلوب، منها لقطة المشجع الصغير في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام ليون الفرنسي في الدوري الأوروبي، والدموع تملأ عينيه عند الدقيقة 117 من المباراة، بسبب تأخر فريقه بنتيجة 4-3، لكن الدموع تحولت إلى فرحة في أقل من 5 دقائق، فما قصة المشجع الصغير الذي أبكى القلوب بسبب مانشستر يونايتد؟

دموع المشجع الصغير في تأخر مانشستر يونايتد أمام ليون

في لقطة مؤثرة التقطت الكاميرا دموع المشجع الصغير التي هزت مشاعر الجماهير وهو يبكي بحرقة بعد تأخر فريقه مانشستر يونايتد، في الدقيقة 117 من الشوط الإضافي الثاني، وسرعان ما انتشرت صورته على منصات التواصل، وتفاعل معها الآلاف من كل أنحاء العالم.

مانشستر يونايتد يفوز على ليون

لكن في الدقيقة (120+1) تحولت الدموع إلى ابتسامة عندما قلب مانشستر يونايتد الطاولة في اللحظات الأخيرة وسجل هدفًا قاتلًا منح الفريق الفوز بنتيجة 5-4، والتقطت الكاميرا نفس الطفل، لكن هذه المرة وهو يقفز من الفرح، يحتضن من حوله، وعيناه تلمعان بدموع الفرح.

أظهر المشجع الصغير خلال دقائق كيف يمكن لكرة القدم أن تغير المشاعر في ثوانٍ، وأصبح رمزًا لكل من يُحب فريقه بصدق، ويؤمن بقدرته على الفوز حتى اللحظة الأخيرة.