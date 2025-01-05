سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-5-2025

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1 مايو 2025 استقرارًا في أغلب البنوك العاملة في مصر خلال التعاملات المسائية، ليصل إلى متوسط معلن من البنك المركزي المصري قرب مستويات 50.75 جنيهًا للشراء و50.85 جنيهًا للبيع.

وترصد السطور التالية سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، وسعر الدولار عالميًا في مواجهة العملات الأخرى، أبرزها الريال السعودي واليورو.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم فى البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري، وفقا لآخر تحديث معلن على موقعه الرسمي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلى

يتداول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري، قرب مستويات 50.74 جنيها للشراء و50.84 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر، 50.74 جنيها للشراء و50.84 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

ووصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، إلى 50.74 جنيها للشراء و70.84 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 50.74 جنيها للشراء و50.84 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم فى البنك التجاري الدولى

فيما حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي، 50.74 جنيها للشراء و50.84 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك فيصل الإسلامي

يتداول سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، قرب مستويات 50.74 جنيها للشراء و50.84 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل اليورو

يتداول سعر الدولار اليوم أمام اليورو عالميا عند مستويات 0.89 يورو للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودي

ووصل سعر الدولار اليوم أمام الريال السعودي عالميا، إلى 3.75 ريالا سعوديا على مستوى الشراء.