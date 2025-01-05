6 نصائح عند شراء نظارة شمسية.. احمي عينيك من الأشعة الضارة

خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد أهمية ارتداء النظارات الشمسية؛ فهي ليست مجرد إكسسوار أنيق يضفي لمسة جمالية على الإطلالة، بل خط الدفاع الأول لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي قد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة على المدى الطويل.

أهمية ارتداء النظارات الشمسية خلال فصل الصيف

ولضمان اختيار النظارات الشمسية المثالية التي تجمع بين الأناقة والحماية الفعالة، هناك 6 نصائح مهمة يجب الانتباه لها عند الشراء، حسبما ورد على موقع «سبوتنيك»، وهي:

6 نصائح اتبعها عند شراء نظارات شمسية

1- التأكد من حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية:

هذه هي النقطة الأهم على الإطلاق؛ لذا ابحث عن ملصق أو علامة تشير إلى أن النظارات تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية UVA و UVB، مع الانتباه إلى أن بعض النظارات قد تذكر حماية «UV 400»، وهو ما يعادل حجب 100% من هذه الأشعة.

2- اختيار العدسات المناسبة:

لا تخدعك الألوان الداكنة للعدسات؛ فليست كل العدسات الداكنة توفر حماية كافية؛ لذا ركز على المادة المصنوعة منها العدسات وقدرتها على حجب الأشعة الضارة، ويمكن استشارة البائع لمعرفة المزيد عن أنواع العدسات المختلفة مثل البولي كربونات أو الزجاج.

شراء نظارات مريحة

3- الانتباه إلى حجم وشكل الإطار:

يجب أن يكون الإطار مناسبًا لشكل وجهك ومريحًا عند ارتدائه، وأيضًا تأكد من أنه يغطي منطقة العين بالكامل ويحميها من الأشعة التي قد تتسلل من الجوانب أو الأعلى.

4- استكشاف أنواع العدسات المختلفة:

هناك أنواع مختلفة من العدسات التي تقدم مزايا إضافية، مثل العدسات المستقطبة (Polarized) التي تقلل من الوهج الناتج عن انعكاس الضوء من الأسطح المستوية مثل الماء أو الثلج، ما يحسن الرؤية ويقلل الإجهاد على العين، والعدسات المتلونة بالضوء (Photochromic) التي تتكيف مع تغيرات الإضاءة، فتصبح أغمق في الشمس الساطعة وأفتح في الظل.

5- تجربة النظارات قبل الشراء:

لا تتردد في تجربة العديد من النظارات قبل اتخاذ قرار الشراء، بل ارتدها لبضع دقائق للتأكد من راحتها وثباتها على الوجه وعدم وجود أي تشويش في الرؤية.

6- الشراء من مصادر موثوقة:

احرص على شراء النظارات الشمسية من متاجر معتمدة أو بائعين موثوق بهم لضمان حصولك على منتج أصلي يوفر الحماية المطلوبة، وتجنب شراء النظارات من الباعة المتجولين أو الأسواق غير المعروفة.