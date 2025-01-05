سينما المرأة على أرض الذهب.. مهرجان أسوان يحمل اسم «أم كلثوم» وتستمر فعالياته حتى 7 مايو

على أرض الذهب تنطلق، مساء الغد، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وتستمر حتى يوم 7 مايو الجاري، وتحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها، باعتبارها المرأة الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال القرن الأخير.

وينطلق المهرجان برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للمرأة، ونقابة السينمائيين، ومحافظة أسوان وجامعة أسوان، إلى جانب الهيئة العامة للتنشيط السياحى، وشركة مصر للطيران.