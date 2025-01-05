حكاية رواية طه الغريب.. يتم تحويلها لفيلم بطولة حسن الرداد

العديد من القصص والراويات تم تحويلها لأعمال فنية، حيث تستلهم الشاشة حكاياتها وشخصياتها من عوالم الروايات والقصص، وبينما تترسخ في الذاكرة أعمال سينمائية وتليفزيونية خالدة مقتبسة عن روائع أدبية، وهناك عمل فني جديد جديد ينضم إلى قائمة هذه الأعمال وهو الفيلم السينمائي المنتظر «طه الغريب» المأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق، بطولة حسن الرداد.

الفنان حسن الرداد يستعد لفيلمه السينمائي الجديد التي يأتي بعنوان «طه الغريب»، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق ويخرجه عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي، حيث بدأ التحضيرات الأولية للفيلم وجاري ترشيح الأبطال المشاركين معه.

رواية طه الغريب تحكي الصراع بين الواقع والخيال من خلال تقديم قصة حب لا يمكن للزمن أن يدفنها أو يتغلب عليها، حيث إن الراوية تدور حول قصة حب بين شاب وفتاة في العشرينات من عمره، يروي المؤلف كل تفاصيلها.

كلمات مؤثرة في الرواية

الرواية تحتوي على كلمات مؤثرة للغاية ومنها:

لماذا المطر ليس صرخة الغيوم ولا عطف الملائكة؟

«إنها ستمطر.. نظرت إليه بدهشة، كيف تعرف؟»

مات قلبي كيف أعيش؟

التفتت لتنظر إليه، والتقت أعينهما، وسألوا في شك، وأجابوا براحة البال.

«كادت الدموع تسقط في عينيه، مد يده ليصدها، وغطى قلبه الدموي باليد الأخرى، إلا أنه لم يكمل اللحن».

من هو محمد صادق

محمد صادق هو مؤلف مصري ترك كلية الهندسة عام 2011 ليتفرغ للكتابة، وأول رواية ألفها هي رواية «طه الغريب» التي صدرت عام 2010، وكتب بعدها «بضع ساعات ليوم ما» التي تتحول حاليا إلى عمل سينمائي، كما طُرح له سابقا فيلم «هيبتا»، عن رواية تحمل نفس الاسم، وكذلك «أنستا الحياة»، «أنت»، «إذما».