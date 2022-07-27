محمد صادق يكشف كواليس تحويل روايته «بضع ساعات في يوم ما» إلى فيلم

يواصل أبطال فيلم «بضع ساعات ليوم ما» للكاتب محمد صادق، تصوير العمل، الذي يطرح قريبا بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، وذلك بعد قضاء فترة طويلة في تصوير العمل، حيث توقف كثيرا لانشغال الأبطال بالسفر والارتباطات الأخرى، والمقرر انتهاء التصوير الفترة المقبلة حسب الجدول المحدد.

تحويل رواية «بضع ساعات في يوم ما» إلى فيلم

ومن جانبه، كشف الكاتب محمد صادق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رواية «بضع ساعات في يوم ما» طُرحت عام 2011، وأخذ وقتا في تعديل الراوية حتى تتناسب مع الوقت الحالي ومع أحداث الفيلم، ولكنه لم يجر أي تغيرات على الـ3 قصص الموجودة بالرواية، وأضاف قصتين أخرتين، متمنيا أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

وأضاف «صادق»، أنه سعيد بالتعامل مع صناع وأبطال العمل، الذي يضم كوكبة من نجوم الفن، الذين أحبوا العمل بسبب القصة والسيناريو، موضحا أن الكواليس تسودها حالة من الحب، كما رفض الإفصاح عن موعد طرح الفيلم احتراما لاتفاقه مع الشركة المنتجة.

أبطال فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

فيلم «بضع ساعات في يوم ما» من بطولة مي عمر، محمد الشرنوبي، مايان السيد، أسماء جلال، هشام ماجد، خالد أنور، محمد سلام، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

من هو محمد صادق

محمد صادق هو مؤلف مصري ترك كلية الهندسة عام 2011 ليتفرغ للكتابة، وأول رواية ألفها هي رواية «طه الغريب» الذي صدرت عام 2010، وكتب بعدها «بضع ساعات ليوم ما» التي تتحول حاليا إلى عمل سينمائي، كما طُرح له سابقا فيلم «هيبتا»، عن رواية تحمل نفس الاسم، وكذلك «أنستا الحياة»، «أنت»، «إذما»، وحاليا يستعد لطرح رواية جديدة، حسبما صرح في حديثه مع «الوطن».