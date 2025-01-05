حسن الرداد يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد طه الغريب

حسن الرداد يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد طه الغريب

حسن الرداد يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد طه الغريب

كتبت: أميرة عزالدين

بدأ الفنان حسن الرداد مشروعه السينمائي الجديد بعنوان طه الغريب، حيث يجهز التحضيرات الأولية للفيلم، وجاري ترشيح الأبطال المشاركين معه.

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حقيقة توقيع البطولة النسائية للفيلم

ونفى مصدر داخل العمل في تصريحات لـ «الوطن»، صحة ما تردد عن أسماء لأبطال تعاقدوا على بطولة العمل إلى جانب حسن الرداد، موضحًا أنه لم يقم أحد بالتوقيع حتى الآن ولا توجد سوى ترشيحات.

فيلم طه الغريب مأخوذ عن الرواية الشهيرة والتي تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق والذي كتب السيناريو والحوار أيضا للفيلم، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

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آخر أعمال حسن الرداد

جدير بالذكر، أن الفنان حسن الرداد شارك بموسم دراما رمضان 2025 في مسلسل عقبال عندكوا، الذي تعاون خلاله مع الفنانة إيمي سمير غانم وحقق نجاح جماهيري كبير، وتناول من خلاله المشكلات الزوجية في إطار كوميدي ساخر.

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