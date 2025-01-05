عضو «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات

عضو «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات

عضو «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات

كتبت: أية محسن

كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم جرى تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن القانون المرتقب يثير اهتماما واسعا داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.

وأوضح «مسعود» أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون، تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.

وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض علينا مواد مشروع القانون بشكل رسمي داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكننا تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، لكننا نراقب تطورات الملف بدقة، وملتزمون بفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه بمجرد إحالته رسمياً إلينا»، مشيراً إلى أن لجنة الإسكان ستتعامل مع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، وستضع مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية في قلب النقاش.

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