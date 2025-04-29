عضو «تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية خصص ضمانات للمتهم في المحاكمة والتحقيق

كتب: شريف سليمان

قال المستشار إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية، إذ تناول الحقوق والحريات والضمانات والحصانات للمواطن المصري.

وأضاف رمزي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة": طبقا للقانون الجديد، فإن المواطن المصري منذ بداية اتصاله بالشرطة والنيابة والمحكمة، لا بد أن تكون له حصانات وضمانات.

القانون يحمي المواطن من تعسف سلطة القبض والتحقيق

وتابع أن هذا القانون يحمي المواطن من تعسف سلطة القبض والتحقيق، وبالتالي، فإنه بمفهومه الجديد يرفع سقف الضمانات والحقوق والحريات للمواطن، فالقسم لا يجوز له دخول المساكن دون مصوغ قانوني وإذن من جهة مختصة، موضحًا أن القانون خصص ضمانات للمتهم في المحاكمة والتحقيق.

حضور المحامي أصبح واجبا من أجل ضمان حقوق المتهم

وواصل أن القانون تناول مسألة وجوبية حضور محامي أثناء التحقيق مع المتهم، في البداية كان الأمر جائزا للنيابة، وبالتالي لم تكن هناك حالة من حالات وجوب الحضور، ولكن أصبح حضور المحامي واجبا من أجل ضمان حقوق المتهم في مراحل التحقيق والمحاكمات، وهذا الأمر متصل بالمحاكمات الجنائية والجنح.