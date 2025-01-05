السجاد اليدوي في القناطر.. حرفة تراثية تقاوم الاندثار

قال المهندس أحمد غنام، أحد كبار مصنعي السجاد اليدوي بالقليوبية، إن المهنة تواجه تهديدًا حقيقيًا بسبب ارتفاع أسعار الخامات وتراجع الطلب المحلي والدولي، مؤكدًا أن كثيرًا من الورش أُغلقت خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن عدم وجود دعم حكومي فعلي ساهم في تدهور حال الصناعة، التي كانت يومًا ما مصدر دخل رئيسيًا للعديد من الأسر، مؤكدًا أن صناعة السجاد اليدوي كانت توفر دخلًا جيدًا لأبناء المنطقة، لكن الوضع تغيّر مع ارتفاع أسعار الغزول وقلة فرص التصدير.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك أجيالًا جديدة لم تتعلم المهنة نتيجة غياب التدريب وعدم وجود مردود اقتصادي يشجع على الاستمرار فيها، مشيرًا إلى أن بعض زملائه غيّروا نشاطهم واتجهوا لأعمال أخرى بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها الصناعة.

وأشار إلى أن صناعة السجاد كانت مصدر فخر واعتزاز لأبناء القليوبية، لافتًا إلى أن المنتج المحلي كان يُصدّر إلى دول الخليج وأوروبا في فترات سابقة، مضيفًا أن الورش باتت اليوم مهددة بالإغلاق ما لم تتدخل الدولة لإنقاذها.