وزير العمل: نكثّف الجهود لتوفير فرص عمل وتدريب العمال بالتنسيق مع التعليم

كتبت: أية محسن

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة لتوفير فرص عمل حقيقية لكافة التخصصات، بالتوازي مع العمل على رفع كفاءة العمالة المصرية من خلال برامج تدريب وتأهيل نوعية، بالشراكة مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم.

واستعرض خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، ملامح استراتيجية الوزارة لتطوير سوق العمل المصري وربط التعليم الفني والجامعي باحتياجات السوق الفعلية.

وأوضح الوزير أن هناك تنسيقاً دائماً مع وزارة التعليم، بهدف ضمان أن تكون مخرجات العملية التعليمية متوافقة مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين لمواءمة التخصصات الدراسية مع الفرص المتاحة، وتقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل