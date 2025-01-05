وزير العمل يهنيء عمال مصر بعيدهم.. ويؤكد: نتعامل مع كل قضاياهم بجدية واهتمام

هنأ محمد جبران، وزير العمل، عمال مصر في عيدهم، مؤكدا: «نحن من أبناء هذا الشعب، ونضع مصلحة المواطن المصري نصب أعيننا في كل خطوة، أبوابنا مفتوحة للجميع، ونحن مع كل العاملين، ونتعامل مع قضاياهم بكل جدية واهتمام».

كما شدّد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويذاع على قناة «المحور»، على أهمية التدريب المهني والتقني في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز التدريب ورفع كفاءتها بما يتماشى مع المتغيرات التكنولوجية واحتياجات الصناعات الحديثة.

ووجّه وزير العمل رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة لا تدّخر جهداً في دعم العمالة الوطنية، وتعزيز فرص التشغيل اللائق، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة تستهدف الشباب والخريجين في مختلف المحافظات.