وظائف وزارة العمل بالخارج.. اعرف الشروط والتخصصات وآخر موعد للتقديم عليها
وظائف وزارة العمل بالخارج.. اعرف الشروط والتخصصات وآخر موعد للتقديم عليها
كتبت - صفية النجار
تواصل وزارة العمل توفير وظائف بالخارج للشباب المصري من راغبي العمل في دول الخليج والدول الأروبية، إذ أعلنت وجود وظائف في الأردن والسعودية بعدد من الشركات، وجاءت التفاصيل كالتالي:
وظائف وزارة العمل في الأدرن
وفرت وزارة العمل 61 فرصة عمل بالأردن لعمالة مصرية، في شركات متخصصة بمجالات متنوعة تشمل: (النشاط الزراعي، والصناعات التموينية والغذائية، والصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الإنشائية، والصناعات الجلدية والمحيكات، والصناعات البلاستيكية والمطاطية)، براتب شهري يصل إلى 500 دينار أردني.
التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة العمل بالأردن
- 10 عمال تربية طيور.
- 23 عمال في مجال صناعة الكاكاو والشيكولاتة وتصنيع الحلويات الشرقيىة والغربية.
- 10 عمال مكبس طوب.
- 2 عامل معمل ومصنع طوب.
- 10 عمال في مجال الطوب والبلاط والتحميل والتنزيل.
-1 عامل خياط ماكينة ودرزة وحبكة صناعية.
- 2 عامل جلود.
- 2 عامل في مجال صناعة منتجات اللدائن.
- 1 عامل في مجال المنتجات الخشبية.
كيفية التقديم على وظائف الأردن
يمكن التقديم على وظائف الأردن من اليوم الخميس ولمدة 5 أيام، عبر موقع وزارة العمل.
وظائف وزارة العمل في السعودية
ووفرت وزارة العمل 558 فرصة لكوادر مصرية في القطاع الهندسي للعمل بإحدى شركات المقاولات بالسعودية.
موعد التقديم على وظائف وزارة العمل بالسعودية
يمكن للشباب الراغبين في التقديم على وظائف وزارة العمل بالسعودية تقديم السيرة الذاتية حتي يوم الأحد 4 مايو 2025، على البريد الالكتروني التالي labour@labour.gov.eg.
مميزات وحقوق وظائف السعودية
- تتحمل الشركة الإقامات وتجديدها.
- نقل الكفالة أو التأشيرة.
- التأمين الطبي.
- تذكرة الطيران ذهاب وعودة، عند استحقاقات الإجازات السنوية.
جدير بالذكر، أنه جرى توفير هذه الفرص من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل.