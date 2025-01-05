يمكن للشباب الراغبين في التقديم على وظائف وزارة العمل بالسعودية تقديم السيرة الذاتية حتي يوم الأحد 4 مايو 2025، على البريد الالكتروني التالي labour@labour.gov.eg

مميزات وحقوق وظائف السعودية

- تتحمل الشركة الإقامات وتجديدها.

- نقل الكفالة أو التأشيرة.

- التأمين الطبي.

- تذكرة الطيران ذهاب وعودة، عند استحقاقات الإجازات السنوية.

جدير بالذكر، أنه جرى توفير هذه الفرص من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل.