«إسكان البرلمان»: هناك 2 مليون شقة إيجار قديم بينهم 450 ألف مغلقة

كتبت: أية محسن

أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن مجلس النواب ملتزم بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية بملف الإيجار القديم، مشددًا على أن القانون الجديد المنتظر سيأخذ في الاعتبار مصالح كل من الملاك والمستأجرين، بما يحفظ حقوق الجميع ويصون السلم المجتمعي.

وأوضح مسعود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» تقديم الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن مشروع قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل، نظرًا لحساسيته الشديدة وارتباطه بشريحة واسعة من المواطنين، ما يتطلب أن يكون القانون واقعيًا، قابلًا للتطبيق، ويحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية العمرانية.

وأشار النائب، إلى أن هناك أكثر من مليوني وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، إلى جانب نحو 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة، في ظل وجود شكاوى من استغلال بعض المواطنين لهذه العقارات رغم غيابهم عنها لسنوات، قائلًا: «حرام يكون واحد واخد شقة بالإيجار وسافر وسايبها مقفولة.. في وقت فيه ناس مش لاقية مكان تعيش فيه».