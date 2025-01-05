محافظ كفر الشيخ: اعتماد 149 حيزًا عمرانيًا جديدًا بمراكز المحافظة

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن اعتماد اللجنة الدائمة للأحوزة العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني 149 حيزًا عمرانيًا جديدًا بنطاق «مراكز الحامول، الرياض، دسوق، بيلا، سيدي سالم، مطوبس، فوه، كفرالشيخ، قلين»، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير المساحات اللازمة للتوسع السكاني والعمراني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تقنين أوضاع البناء

وأوضح المحافظ، أنه تم اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة التي شملت عددًا كبيرًا من القرى والعزب، في خطوة تهدف إلى تقنين أوضاع البناء، وتيسير إصدار التراخيص، ودعم مشروعات البنية التحتية والخدمات.

الحفاظ على الأراضي الزراعية

وأكد محافظ كفر الشيخ، حرص الدولة على تطوير البنية التحتية، وتوفير المساحات العمرانية المخططة لاستيعاب النمو السكاني، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية، والحد من التوسع العشوائي، وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة التي تسعى المحافظة لتحقيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.