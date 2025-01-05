مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2 مايو في القاهرة والمحافظات

يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفرائض في أوقاتها، وخصوصًا يوم الجمعة لما له من فضل عظيم ومكانة مميزة في الإسلام.

وفي السطور التالية نقدم لكم مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية اليوم الجمعة 2 مايو 2025، الموافق 4 ذو القعدة 1446 هجريًا، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي تشمل مواعيد الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء.

القاهرة

الفجر: 4:36 ص

الشروق: 6:11 ص

الظهر: 12:52 م

العصر: 4:29 م

المغرب: 7:33 م

العشاء: 8:58 م

الإسكندرية

الفجر: 4:38 ص

الشروق: 6:14 ص

الظهر: 12:57 م

العصر: 4:36 م

المغرب: 7:40 م

العشاء: 9:06 م

طنطا

الفجر: 4:35 ص

الشروق: 6:11 ص

الظهر: 12:53 م

العصر: 4:31 م

المغرب: 7:35 م

العشاء: 9:01 م

المنصورة

الفجر: 4:32 ص

الشروق: 6:09 ص

الظهر: 12:51 م

العصر: 4:30 م

المغرب: 7:34 م

العشاء: 9:00 م

الزقازيق

الفجر: 4:33 ص

الشروق: 6:09 ص

الظهر: 12:51 م

العصر: 4:29 م

المغرب: 7:33 م

العشاء: 8:58 م

أسيوط

الفجر: 4:44 ص

الشروق: 6:16 ص

الظهر: 12:52 م

العصر: 4:24 م

المغرب: 7:29 م

العشاء: 8:51 م

سوهاج

الفجر: 4:44 ص

الشروق: 6:15 ص

الظهر: 12:50 م

العصر: 4:21 م

المغرب: 7:26 م

العشاء: 8:47 م

بني سويف

الفجر: 4:39 ص

الشروق: 6:13 ص

الظهر: 12:53 م

العصر: 4:28 م

المغرب: 7:32 م

العشاء: 8:56 م

المنيا

الفجر: 4:43 ص

الشروق: 6:16 ص

الظهر: 12:54 م

العصر: 4:28 م

المغرب: 7:32 م

العشاء: 8:55 م

قنا

الفجر: 4:41 ص

الشروق: 6:11 ص

الظهر: 12:46 م

العصر: 4:16 م

المغرب: 7:22 م

العشاء: 8:42 م

أسوان

الفجر: 4:45 ص

الشروق: 6:13 ص

الظهر: 12:45 م

العصر: 4:11 م

المغرب: 7:18 م

العشاء: 8:36 م