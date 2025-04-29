مواقيت الصلاة غدا الأربعاء 30-4- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة في المحافظات من أكثر الأشياء التي يحرص المصلون على متابعتها بشكل يومي، حتى يتمكنوا من أداء الفروض في مواعيدها وتجنب تأخيرها، إذ تختلف مواقيت الصلاة كل يوم عن الثاني وتختلف من محافظة لمحافظة أخرى حسب فرق التوقيت، لذا تعلن الهيئة العامة للمساحة عن مواعيد الصلاة بشكل يومي عبر الموقع الرسمي الخاص بها، لمساعدة المواطنين على معرفة مواقيت الصلاة.

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، ونوضح من خلال هذا التقرير مواعيد الصلاة في المحافظات، وتتمثل في الآتي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات تتمثل في الآتي:

موعد أذان الفجر: 4:38 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:52 مساء.

موعد أذان العصر: 4:29 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:32 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:56 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:40 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:58 مساء.

موعد أذان العصر: 4:36 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:39 مساء.

موعد أذان العشاء: 9:05 مساء.

مواقيت الصلاة في طنطا

موعد أذان الفجر: 4:37 صباحا

موعد أذان الظهر: 12:53 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:31 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:34 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:59 مساء.

مواقيت الصلاة في بني سويف

موعد أذان الفجر: 4:42 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:53 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:28 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:31 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:54 مساء

مواقيت الصلاة في المنيا

موعد أذان الفجر: 4:45 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:54 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:28 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:31 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:53 مساء.

مواقيت الصلاة في قنا

موعد أذان الفجر: 4:43 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:46 مساء.

موعد أذان العصر: 4:17 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:20 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:41 مساء.

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر: 4:47 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:46 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:12 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:17 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:35 مساء.

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:35 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:52 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:30 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:33 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:58 مساء.

مواقيت الصلاة في الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:36 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:51 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:29 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:32 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:56 مساء.

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:46 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:53 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:25 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:28 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:49 مساء.

مواقيت الصلاة في سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:46 صباحا.

موعد أذان الظهر: 12:50 صباحا.

موعد أذان العصر: 4:21 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:25 مساء.

موعد أذان العشاء: 8:46 مساء.