مواعيد القطارات اليوم على خط «القاهرة - الإسكندرية».. روسي ومكيف

في إطار حرص هيئة السكة الحديد على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب، خاصة على خط القاهرة – الإسكندرية الذي يُعد من أكثر الخطوط ازدحامًا، نعرض فيما يلي أبرز مواعيد القطارات المكيفة والعادية المتاحة على مدار اليوم الجمعة 2 مايو 2025.

مواعيد قطارات القاهرة إلى الإسكندرية

تنطلق الرحلات من محطة القاهرة الرئيسية باتجاه الإسكندرية في مواعيد تبدأ من الخامسة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، ومن أبرز هذه الرحلات:

الساعة 5:00 صباحًا: قيام قطار رقم 119 – تهوية.

الساعة 6:00 صباحًا: قيام قطار رقم 903 – مكيف.

الساعة 6:20 صباحًا: قيام قطار رقم 7 – تهوية.

الساعة 6:45 صباحًا: قيام قطار رقم 1205 – تحيا مصر.

الساعة 7:00 صباحًا: قيام قطار رقم 1131 – ثالثة مكيفة.

الساعة 8:00 صباحًا: قيام قطار رقم 2025 – تالجو.

الساعة 8:10 صباحًا: قيام قطار رقم 901 – مكيف.

الساعة 9:00 صباحًا: قيام قطار رقم 905 – VIP مباشر.

الساعة 10:00 صباحًا: قيام قطار رقم 911 – مكيف.

الساعة 10:10 صباحًا: قيام قطار رقم 1211 – تحيا مصر مباشر.

الساعة 12:00 ظهرًا: قيام قطار رقم 913 – مكيف.

الساعة 1:25 ظهرًا: قيام قطار رقم 1203 – تهوية.

الساعة 2:00 ظهرًا: قيام قطار رقم 2023 – تالجو.

الساعة 2:25 ظهرًا: قيام قطار رقم 919 – مكيف.

الساعة 3:00 عصرًا: قيام قطار رقم 917 – VIP مباشر.

الساعة 3:10 عصرًا: قيام قطار رقم 915 – مكيف.

الساعة 3:25 عصرًا: قيام قطار رقم 21 – تهوية.

الساعة 4:00 عصرًا: قيام قطار رقم 923 – مكيف.

الساعة 4:30 عصرًا: قيام قطار رقم 23 – تهوية.

الساعة 5:00 مساءً: قيام قطار رقم 3023 – ثالثة مكيفة.

الساعة 6:00 مساءً: قيام قطار رقم 921 – مكيف.

الساعة 6:15 مساءً: قيام قطار رقم 925 – مكيف.

الساعة 7:10 مساءً: قيام قطار رقم 3009 – ثالثة مكيفة.

الساعة 8:15 مساءً: قيام قطار رقم 931 – مكيف.

الساعة 8:30 مساءً: قيام قطار رقم 31 – مكيف.

مواعيد قطارات الإسكندرية إلى القاهرة

توفر الهيئة مجموعة متنوعة من القطارات المنطلقة من محطة الإسكندرية إلى القاهرة طوال اليوم، وتشمل قطارات روسي وVIP ومكيفة:

الساعة 5:10 صباحًا: قيام قطار رقم 8 – روسي تهوية.

الساعة 6:00 صباحًا: قيام قطار رقم 902 – مكيف.

الساعة 7:00 صباحًا: قيام قطار رقم 906 – مكيف مباشر.

الساعة 8:15 صباحًا: قيام قطار رقم 900 – مكيف.

الساعة 10:00 صباحًا: قيام قطار رقم 3024 – ثالثة مكيفة.

الساعة 11:30 صباحًا: قيام قطار رقم 912 – مكيف.

الساعة 1:00 ظهرًا: قيام قطار رقم 914 – مكيف.

الساعة 1:10 ظهرًا: قيام قطار رقم 18 – روسي.

الساعة 2:00 ظهرًا: قيام قطار رقم 916 – مكيف مباشر.

الساعة 3:30 عصرًا: قيام قطار رقم 922 – مكيف.

الساعة 5:10 مساءً: قيام قطار رقم 118 – تهوية.

الساعة 6:10 مساءً: قيام قطاريْن؛ رقم 32 – تهوية، ورقم 568 – سياحي.

الساعة 7:00 مساءً: قيام قطار رقم 928 – مكيف.

الساعة 7:30 مساءً: قيام قطار رقم 1130 – ثالثة مكيفة.

الساعة 8:10 مساءً: قيام قطار رقم 930 – مكيف.

الساعة 8:20 مساءً: قيام قطار رقم 28 – روسي.

الساعة 10:15 مساءً: قيام قطار رقم 934 – مكيف (إلى الأقصر).

الساعة 10:00 مساءً: قيام قطار رقم 920 – مكيف (إلى طنطا).

الساعة 7:15 مساءً: قيام قطار رقم 3022 – ثالثة مكيفة (من المنصورة إلى الإسكندرية).