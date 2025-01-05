مواعيد القطارات اليوم على خط «القاهرة - الإسكندرية».. روسي ومكيف

مواعيد القطارات اليوم على خط «القاهرة - الإسكندرية».. روسي ومكيف

مواعيد القطارات اليوم على خط «القاهرة - الإسكندرية».. روسي ومكيف

في إطار حرص هيئة السكة الحديد على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب، خاصة على خط القاهرة – الإسكندرية الذي يُعد من أكثر الخطوط ازدحامًا، نعرض فيما يلي أبرز مواعيد القطارات المكيفة والعادية المتاحة على مدار اليوم الجمعة 2 مايو 2025.

مواعيد قطارات القاهرة إلى الإسكندرية

تنطلق الرحلات من محطة القاهرة الرئيسية باتجاه الإسكندرية في مواعيد تبدأ من الخامسة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، ومن أبرز هذه الرحلات:

الساعة 5:00 صباحًا: قيام قطار رقم 119 – تهوية.

الساعة 6:00 صباحًا: قيام قطار رقم 903 – مكيف.

الساعة 6:20 صباحًا: قيام قطار رقم 7 – تهوية.

الساعة 6:45 صباحًا: قيام قطار رقم 1205 – تحيا مصر.

الساعة 7:00 صباحًا: قيام قطار رقم 1131 – ثالثة مكيفة.

الساعة 8:00 صباحًا: قيام قطار رقم 2025 – تالجو.

الساعة 8:10 صباحًا: قيام قطار رقم 901 – مكيف.

الساعة 9:00 صباحًا: قيام قطار رقم 905 – VIP مباشر.

الساعة 10:00 صباحًا: قيام قطار رقم 911 – مكيف.

الساعة 10:10 صباحًا: قيام قطار رقم 1211 – تحيا مصر مباشر.

الساعة 12:00 ظهرًا: قيام قطار رقم 913 – مكيف.

الساعة 1:25 ظهرًا: قيام قطار رقم 1203 – تهوية.

الساعة 2:00 ظهرًا: قيام قطار رقم 2023 – تالجو.

الساعة 2:25 ظهرًا: قيام قطار رقم 919 – مكيف.

الساعة 3:00 عصرًا: قيام قطار رقم 917 – VIP مباشر.

الساعة 3:10 عصرًا: قيام قطار رقم 915 – مكيف.

الساعة 3:25 عصرًا: قيام قطار رقم 21 – تهوية.

الساعة 4:00 عصرًا: قيام قطار رقم 923 – مكيف.

الساعة 4:30 عصرًا: قيام قطار رقم 23 – تهوية.

الساعة 5:00 مساءً: قيام قطار رقم 3023 – ثالثة مكيفة.

الساعة 6:00 مساءً: قيام قطار رقم 921 – مكيف.

الساعة 6:15 مساءً: قيام قطار رقم 925 – مكيف.

الساعة 7:10 مساءً: قيام قطار رقم 3009 – ثالثة مكيفة.

الساعة 8:15 مساءً: قيام قطار رقم 931 – مكيف.

الساعة 8:30 مساءً: قيام قطار رقم 31 – مكيف.

مواعيد قطارات الإسكندرية إلى القاهرة

توفر الهيئة مجموعة متنوعة من القطارات المنطلقة من محطة الإسكندرية إلى القاهرة طوال اليوم، وتشمل قطارات روسي وVIP ومكيفة:

الساعة 5:10 صباحًا: قيام قطار رقم 8 – روسي تهوية.

الساعة 6:00 صباحًا: قيام قطار رقم 902 – مكيف.

الساعة 7:00 صباحًا: قيام قطار رقم 906 – مكيف مباشر.

الساعة 8:15 صباحًا: قيام قطار رقم 900 – مكيف.

الساعة 10:00 صباحًا: قيام قطار رقم 3024 – ثالثة مكيفة.

الساعة 11:30 صباحًا: قيام قطار رقم 912 – مكيف.

الساعة 1:00 ظهرًا: قيام قطار رقم 914 – مكيف.

الساعة 1:10 ظهرًا: قيام قطار رقم 18 – روسي.

الساعة 2:00 ظهرًا: قيام قطار رقم 916 – مكيف مباشر.

الساعة 3:30 عصرًا: قيام قطار رقم 922 – مكيف.

الساعة 5:10 مساءً: قيام قطار رقم 118 – تهوية.

الساعة 6:10 مساءً: قيام قطاريْن؛ رقم 32 – تهوية، ورقم 568 – سياحي.

الساعة 7:00 مساءً: قيام قطار رقم 928 – مكيف.

الساعة 7:30 مساءً: قيام قطار رقم 1130 – ثالثة مكيفة.

الساعة 8:10 مساءً: قيام قطار رقم 930 – مكيف.

الساعة 8:20 مساءً: قيام قطار رقم 28 – روسي.

الساعة 10:15 مساءً: قيام قطار رقم 934 – مكيف (إلى الأقصر).

الساعة 10:00 مساءً: قيام قطار رقم 920 – مكيف (إلى طنطا).

الساعة 7:15 مساءً: قيام قطار رقم 3022 – ثالثة مكيفة (من المنصورة إلى الإسكندرية).

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا