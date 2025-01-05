خبير: هناك تطور بشكل لحظي للذكاء الاصطناعي في التشخص الطبي

خبير: هناك تطور بشكل لحظي للذكاء الاصطناعي في التشخص الطبي

خبير: هناك تطور بشكل لحظي للذكاء الاصطناعي في التشخص الطبي

أجرى الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المُذاع على قناة «DMC»، لقاء عبر «زوم»، مع الدكتور محمد إمام عالم مصري واستشاري جراحة العظام والكسور وأستاذ الصحة الرقمية بجامعة شرق لندن.

وقال استشاري جراحة العظام، أن هناك تطور بشكل لحظي للذكاء الاصطناعي في التشخص الطبي، وهناك استحداث بشكل مستمر فى مجال الذكاء الإصطناعي.

وأضاف: الطب نظام وليس تخصص فقط، وحتى الآن حينما نستخدم الروبوت في العمليات، توجد متابعة من البشر ولا نعلم ماذا سيحدث مستقبل من إمكانية إجراء الروبوت العملية بمفرده.

وتابع: «هناك تطوير للروبوتات باستمرار، وأي شخص معندوش معلومات في الذكاء الاصطناعي هيتم استبداله بشخص عنده معلومات عن الذكاء الاصطناعي، وحاليا نقوم بعمل أبلكيشن ذكاء اصطناعي ازاي يشوف ويقرأ ويتوقع».

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