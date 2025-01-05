سهر الصايغ: «حبيت دوري في مسلسل حكيم باشا»

سهر الصايغ: «حبيت دوري في مسلسل حكيم باشا»

سهر الصايغ: «حبيت دوري في مسلسل حكيم باشا»

تحدّثت الفنانة سهر الصايغ، خلال لقائها ببرنامج «معكم منى الشاذلي» مع الإعلامية منى الشاذلي، المُذاع على قناة «أون»، عن شخصية «برنسة» التي قدّمتها في مسلسل «حكيم باشا».

وقالت سهر الصايغ: «أنا حبيت الدور، أنا حبيت برنسة، حبيتها لأني كنت شايفة إنها ممكن تعملي نقلة نوعية في الأدوار اللي اعتدت تقديمها».

وأضافت: «حبيت برنسة في مسلسل "حكيم باشا" لأنها بعيدة عن سهر الصايغ، بمعنى إن كل الحاجات اللي اعتدت تقديمها لفترة طويلة كان فيها شبه شوية من شخصيتي، لكن برنسة مفيهاش أي تشابه مع شخصيتي الحقيقية»

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