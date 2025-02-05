الصين ضيف شرف الدورة 39 من معرض تونس الدولي للكتاب

الصين ضيف شرف الدورة 39 من معرض تونس الدولي للكتاب

الصين ضيف شرف الدورة 39 من معرض تونس الدولي للكتاب

كتبت: آية محسن

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنّ العاصمة التونسية شهدت انتظامًا في الدورة الـ39 من معرض تونس الدولي للكتاب، وسط مشاركة واسعة من دور النشر والمفكرين والكتّاب من مختلف أنحاء العالم العربي.

وأضافت «رمضاني»، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّه تمّ خلال هذه الدورة توزيع 8 جوائز في مجالات إبداعية متنوعة، كان أبرزها جائزة الإبداع الأدبي في مجال الرواية، التي حصدها الكاتب ماهر عبدالرحمن عن روايته «أشباح السقيفة»، كما شملت الجوائز أيضًا مجالات أخرى تعكس مدى التنوع الثقافي الذي يحتضنه المعرض.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أنّ المعرض سيختتم فعالياته في 4 من مايو الجاري، بعد برنامج حافل من الورشات التكوينية واللقاءات الفكرية التي أضفت زخمًا ثقافيًا كبيرًا على أيامه.

ولفتت نسرين رمضاني إلى أنّ الصين كانت ضيف شرف المعرض، حيث شهد جناحها سلسلة فعاليات أدبية وفنية عكست عمق العلاقات الثقافية بين تونس وبكين، كما خصص المعرض مساحة خاصة لدعم القضية الفلسطينية، من خلال فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ظل الهجمات الإسرائيلية المستمرة، وهو ما يعكس البعد الإنساني والداعم للحق في مثل هذه التظاهرات الثقافية.

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