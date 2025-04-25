وزير الزراعة يتفقد مرصد الصحراء في تونس ويعقد اجتماعا حول استراتيجية العمل

وزير الزراعة يتفقد مرصد الصحراء في تونس ويعقد اجتماعا حول استراتيجية العمل

وزير الزراعة يتفقد مرصد الصحراء في تونس ويعقد اجتماعا حول استراتيجية العمل

زار علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مقر المرصد في العاصمة التونسية، متفقدا المقر واطلع على آليات العمل فيه كما عقد اجتماعا مع العاملين بالمرصد، إذ وجه لهم الشكر على جهدهم خلال الفترة السابقة وناقش معهم استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة وحثهم على بذل قصارى جهدهم من تحقيق أهداف المرصد في خدمة التنمية بالدول الأعضاء.
وكانت الدورة السابعة للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل المنعقدة حاليا في العاصمة التونسية شهدت انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي الجدد للفترة الممتدة من عام 2025 وحتى عام 2029

الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم قضايا البيئة

وأسفرت الانتخابات عن فوز علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بمصر برئاسة مجلس إدارة المرصد للفترة ذاتها، في خطوة تعكس الثقة الإقليمية والدولية في الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة.

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