تونس تواصل إخلاء مخيمات المهاجرين غير النظاميين في صفاقس

كتب: شريف سليمان

قالت نسرين رمضاني مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من تونس، إنّ السلطات التونسية تواصل تنفيذ حملاتها لإخلاء المخيمات العشوائية للمهاجرين غير النظاميين في ولاية صفاقس جنوب البلاد، حيث بدأت هذه العمليات في بداية الشهر الجاري.

وأضافت رمضاني في تصريحات مع الإعلاميات آية لطفي وعهد عباسي ورشا عماد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى إخلاء عدة مخيمات تضم مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في منطقتي العامرة وجبنيانة.

وشارك في الحملة رجال الأمن، إضافة إلى قوات من الحماية المدنية، الهلال الأحمر، وفرق صحية، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن وتفادي انتشار الأمراض.

وتابعت: تم تفكيك المخيمات العشوائية التي كانت تضم آلاف المهاجرين، ومن بينهم مخيم ضم نحو 4000 مهاجر، كما تم إخلاء مخيم آخر يضم حوالي 2500 مهاجر، وتندرج هذه الحملة ضمن سياسة الحكومة التونسية للتعامل مع مشكلة الهجرة غير النظامية وضمان استقرار المنطقة".

وأوضحت: بعد إخلاء المخيمات، تم نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال مخصصة لهذا الغرض، حيث تتم مساعدتهم بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، مثل منظمة الهجرة الدولية.

وذكرت، أنّ البعض من هؤلاء المهاجرين أعربوا عن رغبتهم في العودة طوعًا إلى بلدانهم الأصلية. وبالفعل، غادرت رحلة جوية يوم أمس تونس متجهة إلى غينيا كوناكري على متنها 179 مهاجرًا.