مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الجمعة.. 25 رحلة

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الجمعة.. 25 رحلة

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الجمعة.. 25 رحلة

كشفت هيئة السكك الحديدية عن مواعيد القطارات على خط القاهرة – الإسكندرية، الذي يُعد من أكثر الخطوط ازدحامًا، إذ يفضل البعض قضاء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت في الإسكندرية.

ونقدم لكم فيما يلي جدول أبرز مواعيد القطارات المكيفة من القاهرة إلى الإسكندرية والروسي أيضا، وفق جدول هيئة السكك الحديدية.

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية

تنطلق الرحلات من محطة القاهرة يوميا بداية من الساعة 5:00 صباحًا وحتى 10:00 مساءً، وتتنوع بين قطارات مكيفة، VIP، تالجو، وقطارات تهوية، وفيما يلي أبرز المواعيد:

5:00 صباحا: قطار رقم 119 – تهوية

6:00 صباحا: قطار رقم 903 – مكيف

6:20 صباحا: قطار رقم 7 – تهوية

6:45 صباحا: قطار رقم 1205 – تحيا مصر

7:00 صباحا: قطار رقم 1131 – ثالثة مكيفة

8:00 صباحا: قطار رقم 2025 – تالجو

8:10 صباحا: قطار رقم 901 – مكيف

9:00 صباحا: قطار رقم 905 – VIP مباشر

10:00 صباحا: قطار رقم 911 – مكيف

10:10 صباحا: قطار رقم 1211 – تحيا مصر مباشر

12:00 مساء: قطار رقم 913 – مكيف

1:25 مساء: قطار رقم 1203 – تهوية

2:00 مساء: قطار رقم 2023 – تالجو

2:25 مساء: قطار رقم 919 – مكيف

3:00 مساء: قطار رقم 917 – VIP مباشر

3:10 مساء: قطار رقم 915 – مكيف

3:25 مساء: قطار رقم 21 – تهوية

4:00 مساء: قطار رقم 923 – مكيف

4:30 مساء: قطار رقم 23 – تهوية

5:00 مساء: قطار رقم 3023 – ثالثة مكيفة

6:00 مساء قطار رقم 921 – مكيف

6:15 مساء: قطار رقم 925 – مكيف

7:10 مساء: قطار رقم 3009 – ثالثة مكيفة

8:15 مساء: قطار رقم 931 – مكيف

8:30 مساء: قطار رقم 31 – مكيف


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