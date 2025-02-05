فتح باب التسجيل في كشوف «عمومية الصحفيين».. انتخابات التجديد النصفي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للصحفيين، منذ قليل، فتح باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية للنقابة، لإجراء انتخابات التجديد النصفي، إذ يشترط حضور 25% من الأعضاء المشتغلين والمسددين للاشتراكات وعددهم 10229 عضوًا، أي يلزم حضور وتسجيل 2558 عضوا.

وتجرى اليوم انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 2025 لانتخاب النقيب رقم 25 في تاريخ النقابة، و6 من أعضاء المجلس، وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام الكشوف النهائية للمرشحين، إذ بلغ عدد المرشحين 51 مرشحا بينهم 8 على مقعد النقيب و43 لعضوية المجلس.

جدول الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

جرى توجيه الدعوة لحضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الجمعة الأولى من شهر مارس الماضي وفقا لقانون ولائحة النقابة، بتاريخ 7 مارس، ولم يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من 50% من الأعضاء في الاجتماع الأول، وجرى تأجيل الانعقاد 5 مرات لتنعقد اليوم 2 مايو، في أطول ماراثون انتخابي في تاريخ النقابة.

يتضمن جدول الأعمال ما يأتي :

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023.

2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده.

3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31-12-2024، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025.

4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 مساءً إلى الساعة 7 مساءً.

6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.