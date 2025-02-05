بمسرحية «ولي».. فرقة كفر الشيخ تشارك في مهرجان نوادي المسرح بالقناطر الخيرية

شاركت فرقة كفر الشيخ المسرحية في فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، والذي تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبمشاركة الدكتور أحمد الشهاوي، وكيل وزارة الثقافة.

مشاركة فرقة كفر الشيخ في المهرجان الختامي لنوادي المسرح

وشهد المهرجان، عرض مسرحية «ولي»، من إنتاج نادي مسرح كفر الشيخ، تأليف محمد علي إبراهيم، ودراماتورج وإخراج أحمد سلامة، وتناول العرض قضية إنسانية رمزية تدور أحداثها في نجع صعيدي يصاب بلعنة غامضة تعرف باسم «الهشيم»، تؤدي إلى العقم والانحدار الأخلاقي، حتى يظهر رجل غامض يدعى «برقان» يدعي الولاية والصلاح، ليقود أهل النجع في رحلة من الوهم والخداع.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اعتزازه بمشاركة أبناء المحافظة في هذا الحدث الثقافي الكبير، مشيدًا بالمستوى الفني الذي قدمته الفرقة، والذي يعكس طاقات إبداعية واعدة ورؤية شبابية ناضجة لقضايا المجتمع، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بدعم الفنون والأنشطة الثقافية، باعتبارها ركيزة أساسية في تنمية الوعي وبناء الشخصية الوطنية.

عرض «علماء الطبيعة» لفرقة كفر الشيخ

وتتواصل فعاليات المهرجان، حيث يعرض اليوم في السادسة مساءً عرض «علماء الطبيعة» لفرقة كفر الشيخ، عن نص الكاتب فريدريش دورنمات، إعداد وإخراج أحمد سمير.