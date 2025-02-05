استشاري طب أطفال: التغذية السليمة والتطعيم أساسيان لتقوية مناعة صغيرك

استشاري طب أطفال: التغذية السليمة والتطعيم أساسيان لتقوية مناعة صغيرك

استشاري طب أطفال: التغذية السليمة والتطعيم أساسيان لتقوية مناعة صغيرك

كتبت: أية محسن

كشف الدكتور علاء المسلمي، استشاري طب الأطفال، أن تقوية مناعة الطفل تبدأ باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، مشيرًا إلى أهمية المثلث الهرمي للتغذية الذي يشمل البروتينات، الدهون، الكربوهيدرات والسكريات، باعتبارها عناصر أساسية في دعم مناعة الجسم.

وأوضح «المسلمي» خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التطعيم يمثل ركيزة أساسية في حماية الطفل من الأمراض، إلى جانب المناعة المكتسبة التي يحصل عليها الطفل من أمه خلال الحمل عبر انتقال الأجسام المضادة.

ووجّه الدكتور علاء نصيحة مهمة للأمهات، مشددًا على ضرورة عدم ذهاب الطفل إلى المدرسة عند إصابته بأي مرض، لسببين: أولهما أن الراحة التامة ضرورية حتى يستعيد الطفل عافيته ويتغلب على الفيروس، وثانيهما أن وجوده في المدرسة قد يؤدي إلى نقل العدوى لزملائه.

ودعا «المسلمي» المعلمات داخل المدرسة إلى مراقبة الحالة الصحية للأطفال بالفصول، للحد من انتشار الأمراض الموسمية وتعزيز بيئة صحية داخل المدارس، وخاصة الأمراض المعدية.

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