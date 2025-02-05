كاتب صحفي: إسرائيل تتحدى الأمم المتحدة في قطاع غزة

كتب: شريف سليمان

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ إسرائيل تتصرف خارج ميثاق الأمم المتحدة، وترفض الانصياع للقرارات الدولية، مما يشكل تحديًا صريحًا للمجتمع الدولي.

حرب تجويع وممارسات قاسية ضد الفلسطينيين

وأضاف رائف، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ دولة الاحتلال تمارس حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، باستخدام الغذاء والدواء كأدوات للحصار، مؤكدًا، أن الجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الحيوية من خلال معبر كرم أبو سالم وغيره من المعابر، ما يزيد من معاناة المدنيين في القطاع.

إغلاق المعابر وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية

وتابع، بأنّ إسرائيل تعيق بشكل متعمد وصول المساعدات الإنسانية من خلال توسيع المناطق العازلة، وهي مناطق آمنة في نظرها، لكنها في الواقع تخلق حاجزًا أمام إدخال المساعدات، موضحًا، أن هذا السلوك يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع ويعرقل كل الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين.

إسرائيل تحاول تدمير دور الأونروا في غزة

وأكد، أن دولة الاحتلال تسعى بشكل ممنهج إلى إضعاف دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، حيث استهدفت مقراتها في قطاع غزة والضفة الغربية، وحاولت إعاقة عملها بطرق غير قانونية، ما يعرض حياة الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين للخطر، كما صدرت قوانين في الكنيست الإسرائيلي تمنع عمل الأونروا على الأراضي الفلسطينية.