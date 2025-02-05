إعلام عبري: إسرائيل تخطط لتغيير جذري في توزيع المساعدات الإنسانية بغزة

إعلام عبري: إسرائيل تخطط لتغيير جذري في توزيع المساعدات الإنسانية بغزة

إعلام عبري: إسرائيل تخطط لتغيير جذري في توزيع المساعدات الإنسانية بغزة

كتب: هانى حسن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مسؤول، بأن إسرائيل تخطط لتغيير جذري في طريقة توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الخطة في توزيع المساعدات تقضي بالانتقال من التوزيع بالجملة إلى توزيع مباشر على عائلات غزة، وأن ممثل عن كل عائلة سيتسلم صناديق المساعدات بمنطقة أمنية في جنوب غزة، ولا يوجد جدول زمني دقيق لبدء العمل بالنظام الجديد في توزيع المساعدات، وأن الجيش يعتقد أن أمامه بضعة أسابيع فقط قبل أن تندلع أزمة إنسانية كبرى في غزة.

كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن جيش الاحتلال، أن هذا العام سيكون عام حرب مع التركيز على غزة وإيران، وأن هناك استعدادات كبيرة في الجيش لتصعيد القتال بقطاع غزة، ومن المتوقع استدعاء الجيش مزيدا من قوات الاحتياط قريبا لتوسيع العملية العسكرية في غزة.

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