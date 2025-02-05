خبير علاقات دولية: 70% من غزة لا يمكن الوصول إليها.. والاحتلال يستخدم التجويع كسلاح حرب

كتب: شريف سليمان

حذّر الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع بشكل غير مسبوق، مؤكدًا أن غزة باتت تعيش أوضاعًا إنسانية كارثية بسبب الحصار المفروض منذ مارس الماضي، وإغلاق المعابر، ونفاد المساعدات الأساسية من غذاء ودواء، مما يهدد حياة ملايين المدنيين، خصوصًا الأطفال والنساء.

نزوح قسري وتجويع ممنهج

وأضاف أحمد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أكدت صعوبة الوصول إلى 70% من القطاع، مع ازدياد معدلات النزوح القسري وإغلاق المخابز وتوقف الزراعة.

وأوضحت أن برنامج الأغذية العالمي أعلن نفاد مخزونه، مما يعكس خطورة الموقف، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سلاح التجويع لدفع السكان نحو الرحيل، وهي جريمة حرب موثّقة بالصوت والصورة.

مصر وحدها تواجه التهجير وتتحرك للإنقاذ

وأشادت الكاتبة بالموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، قائلة إن مصر رفضت مبكرًا مخطط التهجير القسري وساهمت بأكثر من 80% من المساعدات التي دخلت القطاع، مشيرة إلى أن القاهرة استضافت مؤتمر الاستجابة الإنسانية في ديسمبر الماضي، وحذّرت من استخدام الغذاء كسلاح سياسي لتصفية القضية الفلسطينية.