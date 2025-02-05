عضو بـ«النواب» يقترح إنشاء منطقة صناعية بمركز المحلة في الغربية

عضو بـ«النواب» يقترح إنشاء منطقة صناعية بمركز المحلة في الغربية

عضو بـ«النواب» يقترح إنشاء منطقة صناعية بمركز المحلة في الغربية

تقدم النائب عمرو السعيد فهمى عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب «مستقبل وطن»، بمقترح لمحافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، لإنشاء منطقة صناعية بطريق المحلة مين السراج.

أكد فهمي، في بيان اليوم، أن المشروع يخدم مركز ومدينة المحلة الكبرى ويلبي احتياجات المنطقة ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل بمختلف المجالات ومختلف الفئات العمرية للجنسين.

أوضح الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن محافظة الغربية من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة قلعة صناعة المحلة الكبرى، إذ تضم العديد من المناطق الصناعية التي تلعب دوراً حيوياً في تطوير الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للسكان المحليين، بجانب أن هذه المناطق تتميز بتوفير بيئة ملائمة للاستثمار الصناعي.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا