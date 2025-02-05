عضو بـ«النواب» يقترح إنشاء منطقة صناعية بمركز المحلة في الغربية

تقدم النائب عمرو السعيد فهمى عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب «مستقبل وطن»، بمقترح لمحافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، لإنشاء منطقة صناعية بطريق المحلة مين السراج.

أكد فهمي، في بيان اليوم، أن المشروع يخدم مركز ومدينة المحلة الكبرى ويلبي احتياجات المنطقة ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل بمختلف المجالات ومختلف الفئات العمرية للجنسين.

أوضح الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن محافظة الغربية من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة قلعة صناعة المحلة الكبرى، إذ تضم العديد من المناطق الصناعية التي تلعب دوراً حيوياً في تطوير الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للسكان المحليين، بجانب أن هذه المناطق تتميز بتوفير بيئة ملائمة للاستثمار الصناعي.