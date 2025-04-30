قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي يضع العمال في صدارة أولوياته

قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي يضع العمال في صدارة أولوياته

قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي يضع العمال في صدارة أولوياته

أشاد المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، بالجهود المتواصلة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم عمال مصر وتعزيز حقوقهم، مؤكدًا أن الرئيس يضع العمال في صدارة أولوياته منذ توليه المسؤولية.

توفير بيئة عمل ملائمة للعمال

وأوضح «البري»، في بيان له، أن الرئيس السيسي حرص على توفير بيئة عمل ملائمة للعمال، من خلال توجيهاته بزيادة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وتخصيص دعم إضافي للصندوق، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العمالة، خاصة غير المنتظمة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس حرص القيادة السياسية على تمكين العمال من أداء دورهم الحيوي في بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز مكانتهم في المجتمع.

تعزيز دور العمال في تحقيق التنمية المستدامة

وأكد «البري» أن حزب مستقبل وطن يدعم توجهات الدولة في هذا الصدد، ويعمل على تعزيز دور العمال في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بعيد العمال يمثل فرصة لتجديد العهد بمواصلة العمل والإنتاج من أجل مستقبل أفضل لمصر.

واختتم «البري» تصريحه بتوجيه التحية والتقدير لعمال مصر، الذين يمثلون الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن الدولة ستظل داعمة لهم في كافة المجالات.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا