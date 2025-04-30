قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي يضع العمال في صدارة أولوياته

أشاد المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، بالجهود المتواصلة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم عمال مصر وتعزيز حقوقهم، مؤكدًا أن الرئيس يضع العمال في صدارة أولوياته منذ توليه المسؤولية.

توفير بيئة عمل ملائمة للعمال

وأوضح «البري»، في بيان له، أن الرئيس السيسي حرص على توفير بيئة عمل ملائمة للعمال، من خلال توجيهاته بزيادة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وتخصيص دعم إضافي للصندوق، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العمالة، خاصة غير المنتظمة.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس حرص القيادة السياسية على تمكين العمال من أداء دورهم الحيوي في بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز مكانتهم في المجتمع.

تعزيز دور العمال في تحقيق التنمية المستدامة

وأكد «البري» أن حزب مستقبل وطن يدعم توجهات الدولة في هذا الصدد، ويعمل على تعزيز دور العمال في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بعيد العمال يمثل فرصة لتجديد العهد بمواصلة العمل والإنتاج من أجل مستقبل أفضل لمصر.

واختتم «البري» تصريحه بتوجيه التحية والتقدير لعمال مصر، الذين يمثلون الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن الدولة ستظل داعمة لهم في كافة المجالات.