وزير التعليم العالي يشهد الملتقى القمي لأوائل مناطق الصداقة الثقافية لتنمية مواهب الطلاب

وزير التعليم العالي يشهد الملتقى القمي لأوائل مناطق الصداقة الثقافية لتنمية مواهب الطلاب

وزير التعليم العالي يشهد الملتقى القمي لأوائل مناطق الصداقة الثقافية لتنمية مواهب الطلاب

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الجوانب الثقافية والفكرية لدى طلاب المعاهد والكليات، مشيرًا إلى حرصها على اكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في مختلف المجالات.

وفي هذا الإطار، وبرعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور جودة غانم، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والطلاب، و السيد الصافوري، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم الفني والطلاب، و أحمد أبو المحاسن، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة اللقاء القمي لأوائل مناطق الصداقة الثقافية للمعاهد العليا والكليات التكنولوجية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

أُقيم اللقاء بمشاركة 171 طالبًا وطالبة من المعاهد العليا والكليات التكنولوجية بمختلف المناطق الجغرافية، بهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب الثقافية، واكتشاف القيادات الطلابية المتفوقة ثقافيًا وفكريًا. وتم تنفيذ اللقاء على ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بالمسابقات الداخلية في المعاهد، ثم المنافسات الإقليمية، وأخيرًا اللقاء القمي الذي جمع أوائل المتسابقين على مستوى الجمهورية.

شملت المسابقات مجالات متنوعة، من بينها: القرآن الكريم (كاملاً، ونصفه، وجزء عم)، الأحاديث الشريفة، الخط العربي، الإلقاء، الخطابة، صحف الحائط، الإنشاد، والترانيم.

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