عمومية «الصحفيين» تبدأ بدقيقة حداد على شهداء الزملاء الفلسطينيين

عمومية «الصحفيين» تبدأ بدقيقة حداد على شهداء الزملاء الفلسطينيين

عمومية «الصحفيين» تبدأ بدقيقة حداد على شهداء الزملاء الفلسطينيين

بدأت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين منذ قليل، انعقادها بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الصحفيين في فلسطين.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بدء جدول اعمال الجمعية العمومية وتطالب القضاة بالتوجيه لمقار اللجان. على إن يبدأ التصويت بعد نصف ساعة.

ألقى جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين والسكرتير العام للنقابة، مؤكدا أن المهنة تمر بتحديات جسيمة.

وأضاف: «تعلن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتؤكد مساندتها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في دفاعها المشروع عن أرض فلسطين، كما تدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم».

كما أكد رفض الجمعية العمومية لكافة المخططات الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا