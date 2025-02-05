عمومية «الصحفيين» تبدأ بدقيقة حداد على شهداء الزملاء الفلسطينيين

بدأت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين منذ قليل، انعقادها بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الصحفيين في فلسطين.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بدء جدول اعمال الجمعية العمومية وتطالب القضاة بالتوجيه لمقار اللجان. على إن يبدأ التصويت بعد نصف ساعة.

ألقى جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين والسكرتير العام للنقابة، مؤكدا أن المهنة تمر بتحديات جسيمة.

وأضاف: «تعلن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتؤكد مساندتها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في دفاعها المشروع عن أرض فلسطين، كما تدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم».

كما أكد رفض الجمعية العمومية لكافة المخططات الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني.