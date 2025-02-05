اكتمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين واللجنة المشرفة تدعو للاجتماع

كتب: شريف سليمان وسهيلة حامد

أعلن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بحضور 25% من الأعضاء الذين لهم حق التصويت في الانتخابات.

قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، إنّ اليوم الانتخابي داخل نقابة الصحفيين بدأ منذ الساعة العاشرة صباحًا، وسط إقبال لافت من الصحفيين من مختلف أنحاء الجمهورية. وأضاف أن النقابة تحظى بمتابعة إقليمية ودولية، مع حضور ممثلين عن اتحاد الصحفيين العرب وعدد من النقابات الإقليمية، ما يعكس أهمية الحدث ومكانة الصحفيين المصريين.

الانتخابات رقم 54.. تقليد ديمقراطي عريق

وأضاف عبد الرحيم في لقاء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه الانتخابات هي الرابعة والخمسين في تاريخ النقابة منذ إنشائها عام 1941، مؤكدًا أنها تجرى في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية، موضحًا، أن العملية الانتخابية لطالما اتسمت بروح الزمالة والديمقراطية الحقيقية، وأنها تأتي تأكيدًا على حيوية الدور المهني والوطني لنقابة الصحفيين.

موقف وطني صريح تجاه القضية الفلسطينية

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ جدول أعمال الجمعية العمومية هذا العام يتضمن إصدار بيان داعم للقضية الفلسطينية، يعبّر عن موقف النقابة الرافض للتهجير والرافض للتطبيع المهني والنقابي مع دولة الاحتلال، مشيرًا، إلى أن هذا الموقف يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ويدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشاد، بالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها اللجنة المشرفة على الانتخابات لتسهيل التصويت، إذ جرى تم توزيع اللجان على خمس أدوار، وتخصيص مصاعد ومساعدات خاصة لكبار الصحفيين وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تأكيده أن الفرز يتم بإشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية.