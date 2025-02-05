تغريم تيك توك 530 مليون يورو بسبب تسريب بيانات مستخدميها

قالت هيئة مراقبة الخصوصية في أيرلندا، اليوم الجمعة، إن شركة تيك توك تعرضت لغرامة قدرها 530 مليون يورو، بسبب تسريبها لبيانات المستخدمين بشكل غير قانوني إلى الصين، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

تطبيق تيك توك ينتهك خصوصية البيانات

وتوصلت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، إلى أن نقل بيانات تطبيق التواصل الاجتماعي إلى الصين، ينتهك قواعد خصوصية البيانات الصارمة في الاتحاد الأوروبي، كما فرضت غرامة على الشركة بسبب عدم شفافيتها مع المستخدمين بشأن كيفية معالجة بياناتهم.

وأوضح نائب المفوض في لجنة حماية البيانات، جراهام دويل، في بيان، أن تيك توك لم تنجح في إثبات أن البيانات الشخصية للمستخدمين التي يمكن للعاملين في الصين الوصول إليها عن بعد، تتمتع بمستوى حماية يعادل ما هو معمول به داخل دول الاتحاد الأوروبي.

الشركة المالك لتيك توك تطعن على القرار

من جانبها، أعلنت تيك توك نيتها الطعن على القرار، مشيرة إلى أن التحقيق ركّز على فترة زمنية سابقة انتهت في مايو 2023، ولا تعكس التدابير والضمانات المعمول بها حاليًا.

ورغم أن تيك توك تتبع لشركة أم صينية، فقد واجهت تحقيقات أوروبية مستمرة تتعلق بكيفية تعاملها مع بيانات المستخدمين، وتزايدت الشكوك الأوروبية والأمريكية حيال إمكانية وصول السلطات الصينية إلى تلك البيانات واستغلالها.

وبحسب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يسمح بنقل بيانات المستخدمين خارج أوروبا، إلا في حال وجود ضمانات صارمة تضمن نفس مستوى الحماية المطبق داخل التكتل.