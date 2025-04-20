جيل «التيك توك».. تلوين البيض «أون لاين» والأكلة «سوشى»

رغم أن شم النسيم من أقدم الأعياد عند المصريين، إلا أن طريقة الاحتفال به تتغير من جيل لآخر، ومع ظهور جيل «ألفا» الذى وُلد بعد عام 2010، أى فى زمن السوشيال ميديا والتكنولوجيا، أصبحت له احتفالات جديدة ومغايرة عن الطبيعية التى نحتفل بها منذ سنوات طويلة، كما أن الكثير منهم استبدل العديد من الأكلات الأساسية فى شم النسيم بأخرى جديدة مثل السوشى، وعلى الرغم من ذلك بقيت بعض العادات على حالها.

وخلال حديث «الوطن» مع جيل ألفا عن طريقة احتفال الأجيال المختلفة بشم النسيم، تحكى جيسيكا حمدى، 9 سنوات، طقوسها فى عيد شم النسيم، قائلة: «أول ما أصحى بلوِّن البيض أون لاين على التابلت مع صاحباتى، وبعدها بروح النادى عشان أحتفل معاهم وبعدها بييجى دور فسحة عيلتى، بنروح ناكل سوشى، وبعدها نشرب بوبا تيى»، ويتغير برنامج «جيسكا» أثناء الاحتفال بعيد الربيع كل عام، فتارة تذهب إلى اللعب مع الدولفن بصحبة عائلتها، وأحياناً تخرج إلى تناول الغداء الشهى فى الحدائق.

أما عمار القاضى، 10 سنوات، فيقول إنه يعشق شم النسيم لأنه يغتنم فيه الفرصة للخروج مع أشقائه وأصدقائه، «بنخرج فيه كلنا، وبلوّن البيض مع إخواتى وصحابى، وبنحتفل بطريقتنا وبنعمل فيديوهات عشان نوثق اليوم ده، وبحب ألوّن من الحاجات الطبيعية زى مثلاً الكركديه».

وقال بِجاد القاضى، 6 سنوات، «أحب شم النسيم علشان ماما بتجيب لى بيض كتير ألوّنه بالألوان اللى بحبها، وبشارك رسوماتى على جروبات العيلة أو مع صحابى على واتساب وتيك توك». لا يحب «بجاد» تناول الفسيح، ويستبدله بوجبات أخرى، «رائحته مش لطيفة، لكن ماما بتعملى ناجتس وسوشى، وبنخرج نروح كافيهات ومولات بتنظم ورش تلوين البيض، ومسابقات على السوشيال ميديا لأجمل بيضة ملونة أو صورة عائلية فى شم النسيم».