مراسل «إكسترا نيوز» يرصد أجواء المشهد الانتخابي وعملية التصويت بنقابة الصحفيين

مراسل «إكسترا نيوز» يرصد أجواء المشهد الانتخابي وعملية التصويت بنقابة الصحفيين

مراسل «إكسترا نيوز» يرصد أجواء المشهد الانتخابي وعملية التصويت بنقابة الصحفيين

أكد محمد حداد، مراسل «إكسترا نيوز» من نقابة الصحفيين، أن عملية التصويت وإدلاء الناخبين بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قد بدأت عقب اكتمال النصاب القانوني، وذلك حوالي الساعة الثانية ظهرًا، مشددًا على أن الجمعية العمومية عقدت اجتماعًا لمناقشة جدول الأعمال، وصدر عنه عدد من التوصيات.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

وأوضح «حداد»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجمعية العمومية أصدرت بيانًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه عقب هذا الاجتماع أبلغت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اللجنة القضائية ببدء عملية التصويت، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة.

ونوه إلى أنه من المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً، إلا أن اللجنة المشرفة أكدت أنه في حال وجود ناخبين داخل حرم اللجان الانتخابية، فستُمدد عملية التصويت حتى الساعة الثامنة مساءً أو أكثر، حسب الحاجة.

وتابع: «بعد انتهاء التصويت، سيتوجه الصحفيون إلى لجنة الفرز في الطابق الرابع، في قاعة محمد حسنين هيكل، لبدء عملية الفرز التي ستُجرى أيضًا بشكل علني وتحت إشراف قضائي كامل، تمهيدًا لإعلان النتيجة واسم نقيب الصحفيين، إضافة إلى ستة من أعضاء مجلس النقابة».

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