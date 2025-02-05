اكتمال النصاب القانوني لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إنّ انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين شهدت صباح اليوم حضورًا كثيفًا، إذ اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بعد تجاوز نسبة الحضور 25% من إجمالي الأعضاء، والذين يزيد عددهم عن 10 آلاف صحفي.

اكتمال النصاب القانوني

وأشار «المطعني» خلال رسالته على الهواء إلى أنّ مشهد التوافد إلى مقر النقابة بوسط القاهرة بدأ منذ الساعة العاشرة صباحًا، واستمر بوتيرة متصاعدة، خاصة بعد الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني، ما أضفى زخمًا كبيرًا على الأجواء الانتخابية.

وأوضح أن الجمعية العمومية ناقشت عددًا من التوصيات الهامة، من بينها ما يتعلق بالبدلات التكنولوجية الخاصة بالصحفيين، إلى جانب بيان قوي صدر لدعم القضية الفلسطينية، حيث وقف الحضور دقيقة حداد على أرواح 202 صحفي فلسطيني استشهدوا خلال الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين.

الصحفيون يرفضون تهجير الفلسطينيين

وأكد البيان الصادر عن الجمعية العمومية دعمها الكامل للموقف الرسمي المصري الرافض للتهجير وأي مخططات إسرائيلية تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، كما تضمنت التوصيات مطالب تتعلق بالأوضاع المهنية والمعيشية للصحفيين، وسبل تحسينها خلال الفترة المقبلة.

وحول العملية الانتخابية، لفت «المطعني» إلى أن الانتخابات تُجرى بإشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة، وسط حضور الآلاف من الصحفيين، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تم تأجيلها أربع مرات متتالية، وهي سابقة في تاريخ النقابة، قبل أن يُستكمل النصاب اليوم بنسبة 25%.