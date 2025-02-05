خبير في شئون الحركات الإرهابية: جماعة الإخوان تعتمد على الشائعات لهدم الدول

خبير في شئون الحركات الإرهابية: جماعة الإخوان تعتمد على الشائعات لهدم الدول

خبير في شئون الحركات الإرهابية: جماعة الإخوان تعتمد على الشائعات لهدم الدول

قال منير أديب الخبير في شئون الحركات الإرهابية أن جماعة الإخوان تعتمد على الشائعات لنشر الفوضى وهدم الدول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «التنظيمات الإسلامية المتطرفة دائمًا تعتمد على أسلوب الشائعات على اعتبار أن هذه الشائعات ربما تكون وسيلة مختصرة لاغتيال الخصوم، أو اغتيال ما يمكن أن نسميه الدول الوطنية».

وتابع: «هذه التنظيمات المتطرفة ليس لديها ما تستطيع أن تقدمه للناس، وبالتالي تضطر إلى نشر شائعات وكأنها لا تملك ما تستطيع أن تقدمه للناس، وبرامج هذه التنظيمات المتطرفة صدر حكمًا من قبل الشعوب العربية بإعدامها».

وأكمل: «وهذه التنظيمات عندما ظهرت نواياها الحقيقية تجاه الدولة بدأت الشعوب تثور بصورة كبيرة على هذه التنظيمات التي وصلت إلى سدة الحكم، ونشروا الشائعات بصورة كبيرة في مصر بأوقات مختلفة، وهذا الأمر تكرر بصورة كبيرة في المغرب، وتكرر بصورة أكبر في تونس».

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