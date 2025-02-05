بدء فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين

بدء فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين

بدء فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين

بدأت قبل قليل عملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وذلك عقب غلق باب التصويت في تمام الساعة الثامنة مساءً، بعد مده لمدة ساعة إضافية بسبب الإقبال الكثيف من أعضاء الجمعية العمومية.

وتجرى عملية الفرز داخل مقر النقابة العامة بالقاهرة، بإشراف قضائي كامل، وبحضور ممثلين عن المرشحين ومراقبين من الصحفيين، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان النزاهة والشفافية.

ويتنافس في الانتخابات 8 مرشحين على مقعد النقيب، إلى جانب 51 مرشحًا على 6 مقاعد لعضوية المجلس، وسط مشاركة فعالة من الصحفيين طوال اليوم.

ومن المقرر إعلان النتائج فور انتهاء عمليات الفرز، على أن تُجرى جولة الإعادة على منصب النقيب إذا لزم الأمر، غدًا السبت من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السابعة مساءً.

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