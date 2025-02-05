عمار علي حسن يكتب: «رهان».. قصة قصيرة

أخبرنى واحد من أهل قريتى برحيل سامح سعد الدين. كان هذا بعد ثلاثة أشهر من موته، أنصت إلى من أخبرنى طويلاً، ثم قلت له فى لهفة:

ـ أنت تهذى.

كدت أسمع صوت ابتسامته، ثم سألنى:

ـ لماذا لا تصدق؟

بادلته الابتسام، وقلت:

ـ سامح لا يموت الآن، فبيننا رهان مؤجل إلى زمن آخر.

جلجلت ضحكته، ثم قال:

ـ الرهانات تموت حين يموت المراهنون.

حين قابلنى صاحب النبأ، بعدها بيوم واحد، غرقت فى عينيه اللتين كانتا تنطقان بالكثير، وسمعته يقول:

ـ الوباء فوق التوقعات.

كان محقاً، فأخبار الموت فى أيامنا هذه سبقت كل شىء، لكن تكذيبى واندهاشى كان يرجع إلى شىء آخر، فأنا إن صدقت موته، سيكون قد طالنى أول الموت، فهو ابن أيامى، وهو من ظللت سنين أنتظر لقاءه، وأعتقد أن بقاءه من بقائى، لهذا كان علىَّ أن أؤمن بأنه سيعيش طويلاً، ليعرف من الذى كسب الرهان الأخير.

لم أكن قد راهنته على شىء كبير يستحق الوقوف عنده، ولم يعلن هو ما عليه أن يكسبه أو يخسره، لكن الذى بينى وبينه من شىء قد جرى، هزل هو أو جد، لم ينشغل كلانا به، ونحن ندب سوياً على أرض مزروعة بأشواك حادة. قلت له بينما تلوح فى عينىّ وعينيه قبة جامعة القاهرة:

ـ الأيام ريح.

ضحك، وقال:

ـ شهور مرت على الرهان، لكنه وقع على شىء آخر.

نظرت إلى عينيه الزائغتين وسألته:

ـ ما هو؟

ابتسم وقال:

ـ الضياع، أنا تخرجت فى معهد بسيط عابر، وأنت من كلية التجارة الخارجية، ومع ذلك نقف معاً أمام الضياع.

ثم وجدته يضحك، ويضرب جبهته بيده، ويقول:

ـ الثانوية العامة أكذوبة، وقد أخذت كلاً منا إلى طريق، لكن ها هو الواقع يجمعنا من جديد فى مسار واحد.

كان على حق، فهو غاية فى الذكاء لكن إهماله رماه فى آخر الطابور، ولعبة التحدى بين أبناء مدرسة واحدة، وفصل دراسى واحد، استمرت، لا تفرق بينها الجامعات، ولا الكليات، ولا المراحل الدراسية المزعومة، إنما أيضاً التلاهى الطويل.

كل شىء بيننا سقط فى التجافى والنسيان. هو فى طريق، وأنا إلى أخرى، وبعد ربع قرن، لم أعد أعرف عنه شيئاً. هو ربما قد عرف عنى أشياء، فقد ذاع صيتى كرجل أعمال ثرى، وكادر حزبى يطل كثيراً من شاشة التلفاز.

من المؤكد أنه كان يتابعنى صامتاً، مستسلماً لخسارته الرهان. وحتى لو لم يكن مهتماً، فليس بوسعه أن يفعل هذا، وأنا ألاحقه، كما أفعل مع الجميع، فى إعلانات تتكرر بين المسلسلات ووسط مشاهدها عن إطلالاتى الناطقة بنفاق السلطان، وعلى صفحات الجرائد، والمواقع الإخبارية على الإنترنت، ومنابر التواصل الاجتماعى.

صرت واحداً ممن يألف الناس وجوههم، ويسكن وجهه رؤوس كثيرين، بعد أن صار موجوداً فى إعلان شهير، يطارد الناس فى صحوهم ومنامهم عن شىء ليس بوسع أحدهم أن يتجاهله، إنه اللحوم بكافة ألوانها، التى صرت أكبر مستورديها فى مصر، سواء من السوق العالمية أو المحلية.

لا بد أنه قد رآنى، ولم يكن لدىّ وقت لأسأله عما إذا كان قد بصق على وجهى أم تلهف علىَّ، وحاول الحصول على رقم هاتفى.

لم أسأله، لأن هذا صار مستحيلاً، بعد أن عرفت أخيراً أن أى سؤال له، لا يمكن أن يكون له جواب، فقد رحل، تاركاً خلفه الرهان، ولم ينتظر سنوات أخرى ليسمعنى وأنا أقول له فى صدق شديد:

ـ أنا أيضاً خسرت الرهان.