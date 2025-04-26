كل ما تريد معرفته عن مركز خدمة العملاء الصوتي.. لحجز تذاكر القطارات هاتفيا

كتبت - صفية النجار

تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على التسهيل على الركاب والمسافرين، بمواكبة التطورات الحديثة، وكل ما من شأنه التسهيل عليهم، خاصة فيما يتعلق بحجز القطارات والاستعلام عنها، لذا أطلقت مركز خدمة العملاء الصوتية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آلياً عن طريق الاتصال التليفوني.

خدمات مركز خدمة العملاء الصوتي

يتيح مركز خدمة العملاء الصوتي الخدمات التالية:

1- الاستعلام عن بيانات ومواعيد القطارات على جميع الخطوط.

2- الاستعلام عن طرق وقنوات بيع التذاكر على مستوى الجمهورية.

3- الاستعلام عن التذاكر المستخرجة من قنوات البيع المختلفة سواء كانت «الموقع الالكتروني، تطبيق الهاتف المحمول، وكلاء البيع».

4- تسجيل شكوى ليتم توجيهها للمختصين بالهيئة لحل أي مشكلة وتفادي تكرارها مستقبلاً.

5- حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط.

كيفية حجز تذاكر القطارات عبر مركز خدمة العملاء الصوتي

يمكن حجز تذاكر القطارات عبر مركز خدمة العملاء الصوتي، باتباع الخطوات التالية:

1- الاتصال على ارقام مركز خدمة العملاء وطلب حجز مقاعد على قطار محدد.

2- يقوم موظف خدمة العملاء بالرد وتوضيح جميع المعلومات الخاصة بالحجز للعميل.

3- في حال قبول العميل يتم ارسال طلب حجز مقعد من منظومة خدمة العملاء إلى النظام الآلي لحجز وإصدار التذاكر.

4- يقوم النظام آلياً بإرسال رقم دفع «رقم مرجعي» برسالة SMS للعميل على هاتفه المسجل بمركز خدمة العملاء ليقوم بسداد القيمة المطلوبة عن طريق أحد تجار شركات التحصيل الالكتروني «فوري» او عن طربق موبايل أبلكيشن سداد فوري.

5- عند قيام العميل بالسداد سيقوم النظام بارسال رسالة SMS للعميل برابط للدخول على التذكرة وتحميلها على هاتفة المحمول.

6- يقوم الراكب في موعد السفر بالتوجة إلى المحطة والمرور من البوابات الالكترونية باستخدام التذكرة المحملة على هاتفه المحمول والسفر على الرحلة الخاصة به وإظهار التذكرة لمفتش القطار في الرحلة عند الطلب.

تكلفة الاتصال بمركز خدمة العملاء الصوتي

ويتوافر لاتصال بمركز خدمة العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الاتصال بالرقم 1661، من الهاتف المحمول، أو والاتصال برقم 09000661 من الهاتف الأرضي وذلك نظير تكلفة جنية ونصف للدقيقة.