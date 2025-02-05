نجوم شابة تسطع على خشبة «مهرجان نوادي المسرح».. فُتح الستار

كتب - مصطفى عنز

إحدى أبرز المنصات الثقافية لاكتشاف ودعم المواهب المسرحية الشابة من مختلف المحافظات، حيث تتيح الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال المهرجان الختامي لنوادي المسرح، مساحة حرة للإبداع والتجريب، تأكيداً على دورها في تحقيق العدالة الثقافية وتعزيز الحراك الفني بالمجتمع.

مهرجان نوادي المسرح

ينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويشارك به 27 عرضاً مسرحياً من مختلف الأقاليم الثقافية، تشارك في فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان.

شهد مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية عرض مسرحية «ولي» لفرقة كفر الشيخ، ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان الختامي لنوادى المسرح، الذي يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتنفذ فعالياته بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

العرض لنادي مسرح كفر الشيخ، تأليف محمد على إبراهيم، دراماتورج وإخراج أحمد سلامة، وتدور أحداثه داخل نجع صعيدى تحل به لعنة غامضة تصيب الرجال والنساء بالعقم، وتفسد القيم، وتؤدي إلى تراجع عدد السكان تدريجياً.

«عمارة»: التجهيزات بدأت في شهر يوليو 2024

10 أشهر من البروفات قام بها المشاركون في عرض «ولي» للظهور به على أكمل وجه ممكن، بحسب أحمد عمارة، أحد أبطال العرض: «التجهيزات بدأت في شهر يوليو 2024، وكانت البروفات تقام بشكل يومي لمدة 5 ساعات، لنكون على أتم الاستعداد للمشاركة في هذا العرض الكبير، وعرضنا كان في تنافس بين 120 عرضاً من الفرق المسرحية على مستوى الجمهورية.

حرص الأبطال على تقسيم الوقت بين أعمالهم الخاصة وبروفات العرض المسرحي، وفقاً لـ«عمارة»: «كنا نحرص على تنفيذ البروفات في أوقات الفراغ، لأن معظمنا لديه أعمال خاصة يقوم بها، ومشاركتنا في فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان الختامي لنوادى المسرح وسام كبير على صدورنا، ونتمنى أن يحصد العرض مركزاً متقدماً في هذا المهرجان».

كما شهد مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية العرض المسرحي «لعنة زيكار»، ضمن عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح، والعرض لنادي مسرح كفر الشيخ، تأليف وإخراج إبراهيم الفقي، وتدور أحداثه في إطار فانتازى داخل قرية يمنع حاكمها فيها الحب، ويأمر بنفي شاب إلى قرية نائية بعدما يكتشف وقوعه في حب ابنته، ليقرر الشاب بعد نفيه إلى القرية المعروف عن أهلها العمل والانضباط، أن يصبح حاكماً لها، ليكرر نفس النهج بمنع الحب تماماً كما فرض عليه مسبقاً.

مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية يستضيف العرض المسرحي «بائع الكتب المزوّرة»

كما استضاف مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية العرض المسرحي «بائع الكتب المزوّرة» لنادي مسرح قصر ثقافة الزقازيق، ضمن فعاليات اليوم السادس من الدورة الثانية والثلاثين للمهرجان الختامى لنوادى المسرح.

العرض من تأليف محمد يس، ودراماتورج محمد مصطفى، وإخراج زياد ياسر، ويدور حول أستاذ جامعي مهتم بالقراءة، يقرر إنهاء حياته فجأة تحت وطأة ضغوط الحياة، لكنه يدخل في صراع نفسى حاد، إلى أن يظهر له «بائع الكتب المزوّرة»، الذي يمثل ضميره الحي ومحاولته اليائسة للتمسك بالأمل، فيدفعه لمراجعة قراره والتفكير في جوانب مضيئة من حياته.