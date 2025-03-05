منافسة قوية بين طلبة الثانوية في مراجعات اللغة العربية ببرنامج «مصر تستطيع» (فيديو)

شهدت حلقة اليوم من برنامج «مصر تستطيع»، تقديم الإعلامي أحمد فايق، على قناة «دي أم سي»، منافسة قوية بين فريقي «نجيب محفوظ» و«يوسف إدريس»، خلال مراجعات مادة اللغة العربية لطلبة الثانوية العامة.

«مصر تستطيع» ينظم مسابقة تعليمية بين طلبة الثانوية العامة

وأطلق البرنامج المسابقة بين طلبة الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأدار «مصر تستطيع» مسابقة ما بين فريقي «نجيب محفوظ»، الذي تمثله الطالبة سلمى وليد، من مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بالدقي، ولوجن عبد العال من مدرسة الأورمان الثانوية بنات، وبين فريق «يوسف إدريس» الذي يمثله الطالب زياد مصطفى السواح من مدرسة المتفوقين بعين شمس، «ويوسف خالد إبراهيم» من مدرسة المتفوقين بعين شمس.