أحمد فايق لطلبة الثانوية العامة: الاجتهاد هو الأهم والنتيجة «عند ربنا»

قال الإعلامي أحمد فايق، مُقدم برنامج «مصر تستطيع»، المُذاع على قناة «دي أم سي» إنّ البرنامج اعتاد تقديم المراجعات لطلبة الثانوية العامة، وذلك للعام الثاني على التوالي.

أهمية مراجعات الثانوية العامة

وأضاف: «مراجعات الثانوية العامة بتكون مميزة جدًا لأنها بتكون للأبناء والأهالي ولكل المصريين والعرب، والجميع يستفيد من هذه الحلقة، وبنقعد نذاكر ونتعلم كتير، إحنا كمان بنتعلم وليس فقط طلبة الثانوية العامة».

وتابع أحمد فايق: «وفى النهاية كلنا بنستمتع، والأهم أن نجتهد، ونتيجة اجتهادنا دايمًا بتكون عند ربنا، واللي عند ربنا عمره ما بيضيع».