كرامتها خط أحمر.. 6 أبراج لا تغفر الإهانة ولا تمنح فرصة ثانية

إسراء عبد العزيز

في العلاقات الإنسانية، تتفاوت ردود الفعل عند التعرض للخذلان أو التقليل من الشأن، لكن بعض الأشخاص لا يتهاونون أبدًا عندما يتعلق الأمر بالكرامة، وإذا كنت من المهتمين بعالم الأبراج، فستجد أنّ هناك مواليد لا يسمحون لأحد بتجاوز خطوطهم الحمراء، ولا يمنحون فرصة ثانية بسهولة.

أبراج تضع الكرامة فوق أي اعتبار

وفيما يلي تفاصيل وصفات أكثر 6 أبراج تضع الكرامة فوق أي اعتبار، ولا تتهاون عند التعرض لأي إهانة، وتتخذ قرارات حاسمة قد تصل إلى قطع العلاقات إلى الأبد، وفقًا لموقع «تايمز أوف إنديا».

أبراج لا تقبل الإهانة أبدًا

1- صاحب برج الأسد لا يتحمل أن يهان أو يُساء إليه، وكرامته بالنسبة له جزء من هويته، إذا شعر بالتقليل من شأنه، ينسحب فورًا دون تفسير، ويرى أن الاعتذار لا يكفي دائمًا.

2- برج العقرب صاحب هذا البرج لا ينسى ولا يسامح بسهولة، والكبرياء عند العقرب خط أحمر، وإن شعر بالخيانة أو الاستخفاف، ينقلب تمامًا، والكرامة عنده مرتبطة بالثقة، وإن فقدت ولا عودة.

3- برج الجدي هادئ وظاهريًا متسامح، لكنه لا يغفر الإهانة أبدًا، ويحتفظ الجدي بكبريائه في صمت، ويقرر الخروج من العلاقة دون نقاش إذا جرح.

4- برج الثور عنيد ومتمسك بمكانته، ولا يحب الجدل لكنه لا يتحمل التقليل من قيمته وكرامته تأتي أولًا، وقد يضحي بأي شيء في سبيل الحفاظ عليها.

5- برج الحمل رد فعله سريع وانفعالي إذا شعر بالإهانة، ولا يقبل أن يكون في موقف ضعف، ويفضل المواجهة بدلاً من السكوت، لكنه ينسحب حين يشعر بعدم التقدير.

6- برج الدلو مستقل بطبعه ويضع حواجز واضحة، وأي تجاوز يُعتبر تعديًا على حريته وكرامته، ويفضل الوحدة على علاقة تهينه.