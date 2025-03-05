كارول سماحة تنعى زوجها المنتج وليد مصطفى: لن أنسى وصيتك

كتبت: هبة أمين

نعت الفنانة كارول سماحة زوجها المنتج وليد مصطفى، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر تداعيات صحية مرّ بها مؤخرًا، وعبّرت عن حزنها الشديد لفقدان زوجها، الذي وصفته بـ«المناضل».

وكتبت كارول سماحة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة «إنستجرام»: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، فقدت اليوم زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض».

صراع مع المرض

وتابعت: «لم أرَ في حياتي من آمن بالنضال مثلك، وليد حبيبي، خسرت جسدك، لكن روحك ستظل قدوة لي، لن أنسى وصيتك، وستبقى ذِكراك نارًا في قلبي حتى نلتقي، حيث لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق».

موعد ومكان صلاة الجنازة

ومن المقرّر أن تُؤدّى صلاة الجنازة على المنتج وليد مصطفى عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.